Общество 12 июня 2023, 19:24 Забота о семьях погибших и раненых бойцов СВО является святым делом — Путин Президент Путин назвал долгом государства заботу о семьях погибших и раненых бойцов СВО Kremlin.ru / CC BY 4.0 / Википедия

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Долг государства заботиться о семьях раненых и погибших участников специальной военной операции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Это святое дело, будем все делать», — сказал глава государства.

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Все бойцы, участвующие в СВО, — герои в глазах любого нормального человека, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что такие люди нужны стране, Родине и Вооруженным силам России. Из бесстрашных участников СВО и должен комплектоваться будущий командный состав ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, посетил Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны, где вручил ордена Мужества нескольким бойцам. После церемонии верховный главнокомандующий пообщался с военными.