12 июня 2023, 19:24
Забота о семьях погибших и раненых бойцов СВО является святым делом — Путин
Президент Путин назвал долгом государства заботу о семьях погибших и раненых бойцов СВО
Долг государства заботиться о семьях раненых и погибших участников специальной военной операции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.
«Это святое дело, будем все делать», — сказал глава государства.
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Все бойцы, участвующие в СВО, — герои в глазах любого нормального человека, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что такие люди нужны стране, Родине и Вооруженным силам России. Из бесстрашных участников СВО и должен комплектоваться будущий командный состав ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, посетил Центральный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны, где вручил ордена Мужества нескольким бойцам. После церемонии верховный главнокомандующий пообщался с военными.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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