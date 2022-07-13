«Забота о себе изнутри». «Л`Этуаль» начал торговать секс-игрушками

В магазинах косметической и парфюмерной сети «Л`Этуаль» появились вибраторы, эрекционные кольца, лубриканты. Как рассказали «Подъему» в пресс-службе компании, товары пользуются спросом, демонстрируют «ежемесячный стабильный рост».

В «Л`Этуаль» заявили, что хотя показать, что красота — отражение «заботы о себе и снаружи, и изнутри».

«Мы максимально расширили количество категорий, товаров и сервисов для красоты и здоровья. У клиентов есть возможность протестировать продукты в розничных магазинах сети по всей стране и получить профессиональную консультацию», — добавили сотрудники пресс-службы.

В категории Sexual Wellness уже более 50 брендов и тысяча товарных позиций. До конца июля в ассортименте появятся и презервативы.

Чтобы посмотреть список секс-товаров на сайте компании, нужно нажатием кнопки подтвердить, что вы старше 18 лет.