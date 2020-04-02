«Забора не будет»: подмосковную систему пропусков соединят с московской

Программисты начали готовить подмосковную систему пропусков для режима самоизоляции. Переживать на этот счет не стоит — все будет максимально удобно. Более того, подмосковная система будет интегрирована с московской, заборы между регионами никто возводить не будет.

«Действительно, программисты у нас так же, как и в Москве, готовят единую цифровую платформу. Она будет интегрирована со столицей. На портале mosreg.ru будут все подробности. Забор никто городить не будет, пожалуйста, не переживайте», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что все будет работать максимально удобно для жителей. Эта система поможет и дальше сдерживать распространение коронавируса.

Смысл заключается в том, что перед тем, как выйти из дома, ты должен указать, куда ты направляешься — на работу или пункт, который оправдан, например, в магазин Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Режим самоизоляции — действительно важная мера в условиях пандемии, поэтому ее нужно соблюдать. Призывы оставаться дома, возможно, кому-то поднадоели, но сейчас это необходимо. «Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Мы это знаем, поэтому — карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни», — сказал Андрей Воробьев.

Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет — сейчас их уже 177. Но есть и хорошие новости: большинство инфицированных переносят заболевание в легкой форме. Сейчас в регионе вовсю мобилизуют систему здравоохранения, появляются новые инфекционные койки.

«Наша ключевая задача на сегодня — защитить врачей. Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам — отдельные слова благодарности», — заявил губернатор. Масками обеспечили и сотрудников ГИБДД, ведь они тоже находятся в группе риска, работая на улицах.

Простых граждан тоже защищают от коронавируса. Подъезды подмосковных домов и общественный транспорт регулярно дезинфицируют. В качестве меры поддержки в регионе предусмотрены специальные выплаты. Подробнее о них можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30. Все, кому положены выплаты, их получат.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас информировать каждого жителя, чтобы снять максимум вопросов, не допустить слухов и сплетен, избавить вас от лишних переживаний в это непростое время», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Начиная с прошлой недели в регионе действует режим самоизоляции. Граждан настоятельно просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Такая мера позволит остановить распространение инфекции. В регионе не работают кинотеатры, непродовольственные магазины и ТЦ. Также сейчас действует запрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.