Забор возле многоэтажки в Уфе, поставленный для удобства художницы, снесут по решению суда

Верховный суд Башкирии постановил снести шестиметровый забор, который построила художница Елена Сафонова у многоквартирного дома в Уфе. Женщина заявила, что уличный шум мешает ей творить.

«Сегодня решение принято: отказ. Роспотребнадзор подал заявление об отказе от иска. Оно принято. Поэтому решение суда первой инстанции было отменено», — сказал помощник заместителя председателя Верховного суда Республики Башкортостан Вадим Хабиров.

Суд первой инстанции — это Октябрьский районный суд Уфы. Еще в сентябре 2020 года он постановил установить этот забор и тем самым удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора. Однако позже ведомство отказалось от своих требований. Это значит, что решение об установке ограды отменено.

В прошлом году художница Елена Сафонова установила шестиметровый забор у многоквартирного дома в Уфе, где живет. Она заявила, что уличный шум мешал ей заниматься искусством. Однако остальные жители с ней не согласились и подали иск в суд. Активисты собрали около 200 подписей против установки конструкции. В итоге установку шумозащитной стены в конце 2020 года приостановили.