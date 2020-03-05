Заболевший коронавирусом итальянец оказался студентом российского вуза

Петербургский интернет-журнал Interessant написал, что парень прилетел в Северную столицу из Милана. Здесь он жил в общежитии Государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ). После госпитализации молодого человека в Боткинской больнице оказались еще несколько студентов этого вуза, которые в последнее время общались с ним.

Ранее стало известно, что 5 марта на территории России зарегистрировали еще один случай коронавируса. Им заразился итальянец, прилетевший в РФ 27 февраля. В начале марта он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. У него взяли анализы и положили в инфекционную больницу. В итоге диагноз подтвердился. Болезнь протекает в легкой форме. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В начале этой недели COVID-2019 подтвердился и у москвича Давида Берова. В конце февраля он вернулся из Италии. Сейчас Беров находится под наблюдением врачей. Контактировавшие с ним люди тоже на карантине.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первым заболевшим был житель Уханя. Позже вирус вышел за пределы страны. Сейчас в мире более 95 тысяч человек, заразившихся COVID-2019. Жертвами коронавируса уже стали более трех тысяч человек. При этом более 50 тысяч выздоровели.