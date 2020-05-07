Заболевших COVID-19 на Чаяндинском месторождении оказалось намного меньше

Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков Чаяндинского месторождения оказались лучше прогнозов. По словам главы Якутии, COVID-19 нашли меньше чем у 10% работников.

Глава Якутии Айсен Николаев объявил журналистам, что ситуация на нефтегазоконденсатном месторождении полностью под контролем. Оттуда вывезены большее 1,3 тысячи человек.

«Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве… Их результаты гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Речь о количестве больных будет ограничиваться несколькими сотнями, и процент далек даже от 10% инфицированных. Порядка 95% у тех, у кого анализ положительный, болезнь проходит абсолютно бессимптомно», — сказал Айсен Николаев, его цитирует РИА «Новости».

Николаев также отметил, что на самом месторождении нет пациентов с тяжелым COVID-19, их вывезли в больницы.

О крупной вспышке коронавируса в Якутии стало известно в начале недели. Заболевших выявили, когда руководство решило провести поголовное исследование работников на наличие COVID-19. Согласно первичным результатам, вирус нашли у трех тысяч вахтовиков.

В вахтовых поселках ввели карантин. Николаев накануне говорил, что в лабораториях обработаны более восьми тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского месторождения.

В Якутии, по официальным данным, выявили 348 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека погибли.