Заболевшая во время отдыха в Турции петербурженка вышла из комы

По информации петербургских медиков, пациентка в возрасте 31 года выздоравливает достаточно быстро. Однако реабилитация замет много времени.

Спецборт санавиации доставил в Петербург впавшую в кому в Турции россиянку Подробнее

Врачи отметили, что состояние петербурженки почти стабилизировалось. В настоящее время они планируют переводить женщину из реанимационного отделения, так как пострадавшая хочет самостоятельно передвигаться.

Ранее в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге транспортировали россиянку, которая впала в кому на отдыхе в Анталье.