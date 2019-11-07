  • Заболевшая во время отдыха в Турции петербурженка вышла из комы

    07 ноября 2019, 18:42

    Ольга Ситникова

    Серьезно заболевшая на отдыхе в Анталье жительница Петербурга вышла из комы, сообщило ИА Nаtiоn Nеws со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.

    По информации петербургских медиков, пациентка в возрасте 31 года выздоравливает достаточно быстро. Однако реабилитация замет много времени.

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    Врачи отметили, что состояние петербурженки почти стабилизировалось. В настоящее время они планируют переводить женщину из реанимационного отделения, так как пострадавшая хочет самостоятельно передвигаться.

    Ранее в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге транспортировали россиянку, которая впала в кому на отдыхе в Анталье.