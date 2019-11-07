Заболевшая во время отдыха в Турции петербурженка вышла из комы
Серьезно заболевшая на отдыхе в Анталье жительница Петербурга вышла из комы, сообщило ИА Nаtiоn Nеws со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.
По информации петербургских медиков, пациентка в возрасте 31 года выздоравливает достаточно быстро. Однако реабилитация замет много времени.
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Врачи отметили, что состояние петербурженки почти стабилизировалось. В настоящее время они планируют переводить женщину из реанимационного отделения, так как пострадавшая хочет самостоятельно передвигаться.
Ранее в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге транспортировали россиянку, которая впала в кому на отдыхе в Анталье.