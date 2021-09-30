Заболевшая ковидом жительница Барнаула родила в коме

Жительница Барнаула, находясь в коме из-за коронавируса, родила сына. Роженицу подключили к системе искусственной вентиляции легких, а ребенок появился на свет с двусторонней пневмонией, сообщил РЕН ТВ.

Уникальный случай произошел в Барнауле. Наталью Ломакову госпитализировали со стопроцентным поражением легких и проблемами в работе внутренних органов. В тот момент женщина находилась на 28-й неделе беременности.

В больнице Наталью Ломакову подключили к аппарату ИВЛ, а после провели кесарево сечение. Ребенок появился на свет сильно недоношенным, весил чуть более одного килограмма. Легкие новорожденного были поражены двусторонней пневмонией. В течение 44 дней ребенок находился в реанимации, следующие 14 дней — на ИВЛ, а в дальнейшем дышал самостоятельно и набирал вес.

«Помню, как меня увозили в реанимацию, а потом темнота. Когда очнулась, врач сказал, что меня прокесарили. Я не поверила», — рассказала мама новорожденного.

Сейчас Наталья Ломакова чувствует себя хорошо и вместе с мужем растит ребенка.

Сделать прививку от коронавируса могут и беременные женщины. В Подмосковье это можно сделать в шести перинатальных центрах.