Названы способы предотвратить школьно-обусловленные заболевания у детей

В российских школах стартовал новый учебный год. Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай рассказал о способах предотвратить школьно-обусловленные расстройства у детей.

В этом году 1 сентября проходит с учетом объективно необходимых ограничений из-за пандемии коронавируса, написал Салагай в своем Telegram-канале. В связи с этим Минздрав разработал рекомендации по медико-профилактическим мероприятиям для учебных учреждений.

«Но школа — это не только опасность инфекционных заболеваний, но и опсаность так называемых „школьно-обусловленных“ расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы», — написал Салагай.

Он заметил, что основные риски возникновения вышеперечисленных заболеваний — нерациональное питание, гиподинамия, чрезмерные зрительные нагрузки, зависимость от гаджетов и прочее. Для того, чтобы предупредить эти заболевания нужно правильно организовать режим учебы и отдыха ребенка, а также сократить время использования электроники и регулярно проводить гимнастику для глаз.

Кроме того, важно правильно организовать рабочее место ребенка. Замминистра также обратил внимание на важность ежедневной физической активности.

Салагай отметил, что дети и подростки в возрасте от пяти до 17 лет должны уделять физической активности от умеренной до высокой интенсивности не менее часа в день.