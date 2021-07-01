Математики предсказали пик заболеваемости в Москве

Согласно расчетам математиков из Санкт-Петербургского Политехнического университета, Москва достигнет пика заболеваемости COVID-19 к середине сентября. Сентябрьский пик может на 30-60% перекрыть максимум, установленный в декабре 2020 года.

Модель, разработанная в Политехе, дает девять сценариев распространения коронавируса. От первого, самого пессимистичного, до девятого, наиболее оптимистичного. Сейчас ситуация развивается между четвертой и пятой кривыми заболеваемости, рассказал «Известиям» руководитель разработки Алексей Боровков.

В пятом сценарии число активных больных составит 225 тысяч человек, а пик придется на 19 сентября. В четвертом одновременно болеть будут 280 тысяч москвичей, а пиковые значения придутся на 16 сентября.

При этом к зиме, согласно пятому сценарию, ситуация улучшится лишь до сегодняшних показателей — одновременно болеть будут 177 тысяч человек.

Доцент физического факультета МГУ Михаил Тамм скептически отнесся к долгосрочному прогнозу. Он отметил, что полгода назад в России не было штамма «дельта», который стал основной причиной нового пика заболеваемости. В следующие полгода также возможны изменения.