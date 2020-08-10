Заболеваемость внебольничной пневмонией начала снижаться в Башкирии

По словам министра, количество зафиксированных случаев внебольничной пневмонии за последние две недели не превышало сто случаев за сутки. По данным издания, сейчас в Башкирии этот диагноз ставят в среднем 60-80 пациентам. За минувшие сутки из больниц выписали более 130 человек. Глава региона Радий Хабиров отметил, что это очень хороший показатель.