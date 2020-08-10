Заболеваемость внебольничной пневмонией начала снижаться в Башкирии
Глава башкирского Минздрава Максим Забелин рассказал, что в республике наблюдается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По словам министра, количество зафиксированных случаев внебольничной пневмонии за последние две недели не превышало сто случаев за сутки. По данным издания, сейчас в Башкирии этот диагноз ставят в среднем 60-80 пациентам. За минувшие сутки из больниц выписали более 130 человек. Глава региона Радий Хабиров отметил, что это очень хороший показатель.