Заболеваемость падает: около половины ковидных коек освободилось в некоторых российских регионах

В конце октября российские власти приняли новый пакет антиэпидемических мер. В том числе, были объявлены внеурочные нерабочие дни. Эксперты отмечают, что такие усилия уже приносят свои плоды. Начиная с 13 ноября, число новых случаев заражения коронавирусом не превышает 40 тысяч в сутки.

Некоторые российские регионы уже начали фиксировать положительную динамику с заболеваемостью. Они сообщили, что могут вернуть часть ковидных коек к тем профилям, для которых они были предназначены до начала пандемии. Среди таких регионов, в частности, Санкт-Петербург, Якутия, Чувашия. В последнем число суточных госпитализаций сократилось более чем в два раза, отметили «Известия».

Однако есть и такие регионы, в которых усилия по ограничениям пока не дают позитивной динамики. Например, в Татарстане за последний месяц показатели суточной заболеваемости возросли больше чем в два раза. В Саратовской области 20 октября количество заражений дошло до 419, 2 ноября перевалило за 600 и по сей день стабильно держится в районе 630. При этом ограничительные меры в регионе вполне стандартные.

Однако, согласно статистике, значительно повлиять на уровень смертности в стране пока не удается. По сведениям на 18 ноября, в России был установлен новый антирекорд — скончался 1 251 человек. Причем, смертность может расти даже в тех регионах, где заболеваемость стабильно падает.