Заболеваемость ковидом в России стала расти медленнее

Темп прироста заболеваемости ковидом в России несколько замедлился. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, хотя сейчас этот показатель на 17% выше уровня прошлой недели, ранее заболеваемость прирастала на 24,2%, сообщило РИА «Новости».

«Система здравоохранения на сегодняшний день работает стабильно, хотя нагрузка на нее достаточно большая», — добавила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер также указала на то, что за последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по России выросли уже более чем 1,8 раза. По данным на 7 июля оба компонента препарата получили 18,5 миллиона человек.

Были начаты испытания вакцины от коронавируса для подростков. В них участвуют две группы детей. В каждой — по 25 человек. Все они прошли тщательный осмотр и не имеют каких-либо противопоказаний для исследования.

За последние сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Лидерами по росту заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.