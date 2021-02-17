Россия уже к лету может выйти к минимуму заболеваемости COVID-19. Весной прирост числа заразившихся коронавирусом еще будет колебаться, но без пиковых значений.

Об этом «Интерфаксу» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня. <…> После зимнего спада, в начале весны, заболеваемость [ковидом] может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры», — приводит агентство слова эпидемиолога.

Пшеничная добавила, что ковид станет сезонным заболеванием, однако будущей весной показатели не достигнут осенних.

За минувшие сутки российские медики впервые с начала октября выявили менее 13 тысяч случаев COVID-19. За все время пандемии в нашей стране зафиксировали 4 112 151 случай заражения коронавирусом. От болезни умерли 81 446 человек.