В нашей стране установилась устойчивая динамика снижения заболеваемости COVID-19, но пренебрегать мерами предосторожности нельзя. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства.

Голикова добавила, что расслабляться не время: всем по-прежнему нужно соблюдать ковидные ограничения до формирования коллективного иммунитета.

Специалисты уверены, что коллективный иммунитет сформируется после вакцинации более половины населения России без учета переболевших и детей. Сейчас масштабная прививочная кампания проходит во всех регионах страны. Сделать бесплатный укол может любой желающий. Во второй половине марта, помимо «Спутника V» от Центра имени Гамалеи, россиянам предложат вакцину «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском «Векторе».

За все время пандемии в России выявили 4 301 159 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 88 285 человек.