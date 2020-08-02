Заболеваемость коронавирусной инфекцией стабилизируется или снижается в 80 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление она сделала во время интервью на телеканале «Россия 1» 2 августа.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]», — сказала Попова.

Она отметила, что рост распространения коронавируса сейчас наблюдается в пяти субъектах России. Он не очень значительный, однако объяснимый.

Попова пояснила, что он может быть связан со слишком быстрым снятием ограничений. Другой причиной могло стать пренебрежительное отношение жителей этих регионов к принятым мерам. Глава Роспотребнадзора назвала такое поведение «ковидным нигилизмом».

За все время коронавирусом в мире заразились более 17,8 миллиона человек. Из них свыше 685 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 851 тысячу случаев COVID-19. Из них более 650 тысяч человек выздоровели, свыше 14 тысяч пациентов скончались.