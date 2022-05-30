Заболеваемость коклюшем и менингитом снизилась во время пандемии коронавируса

Уровень заболеваемости опасными инфекционными заболеваниями — коклюшем и менингитом — значительно снизился во время эпидемии коронавируса в России. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Если в 2018 и 2019 годах коклюшем болели почти 25 тысяч человек, то в 2021 году — 1108. При этом в первые четыре месяца 2021 года число зарегистрированных случаев коклюша вновь выросло до 593. Генерализованная форма менингококковой инфекции в 2018 и 2019 годах была выявлена у 1630 пациентов. Во время пандемии это число заболевших снизилось примерно в два раза.

Врачи связывают такие показатели с масочным режимом и карантином, пояснила радиостанция «Говорит Москва». Единственным надежным способом защиты от этих заболеваний является вакцинация.