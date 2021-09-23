Заболеваемость COVID-19 в Вологодской области достигла максимума за всю пандемию

Четвертая волна заболеваемости COVID-19 наблюдается в Вологодской области. Как сообщил ТАСС, губернатор Олег Кувшинников заявил: в регионе количество заболевших уже достигло своего максимума за все время пандемии.

Глава региона отметил, что число заболевших за сутки достигло почти 250 человек. Это исторический максимум. Поэтому, по словам губернатора, в Вологодской области остаются ограничения, которые оправданы. Например, работникам общепита до сих пор нельзя работать в ночное время.

Губернатор также добавил, что выросло число госпитализаций в монопрофильные больницы. На данный момент там находятся 1 200 пациентов. У многих COVID-19 протекает в тяжелой форме. Некоторые подключены к аппаратам ИВЛ. Из-за этого в Вологодской области решено развернуть 70 коек сейчас — и готовить те места, которые откроются позже.

«Поэтому снять эти ограничения, когда начинается четвертая волна, когда растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, невозможно» — отметил Кувшинников.

Губернатор добавил, что в целом остающихся в регионе ограничений не так много. Почти все кафе и рестораны могут работать только до полуночи, и число посетителей в разрешенное время остается стабильно высоким. В ночные часы не работают и другие заведения, потому что там крайне сложно взять под контроль соблюдение правил безопасности в пандемию.

По данным на 23 сентября, в регионе выявлено 66 982 пациента с коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки инфекцию подхватили еще 244 человека. Общее число жертв — 1800 жителей. Прививки от коронавирусной инфекции поставили себе 296 тысяч вологодцев.