Общество 03 сентября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае Представитель МВД Волк: заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае МВД России

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Полицейские нашли заблудившегося под Норильском пенсионера. Мужчина отправился за ягодами в тундру, а вернуться уже не смог. Сейчас он находится под наблюдением медиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Красноярском крае сотрудники полиции отыскали 73-летнего пенсионера, который заблудился в тундре в окрестностях города Норильска», — привело слова ВолкМВД Медиа.

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За помощью к правоохранителям обратился сын пенсионера. Он рассказал, что его пожилой отец не вернулся после того, как ушел за ягодами в сторону реки Норильская. Полицейские и волонтеры сразу же начали искать мужчину. Найти его удалось только через сутки. Пенсионер лежал на земле, не мог идти и с трудом разговаривал.

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«Сотрудники ОМВД России по Норильску связались со спасателями, которые направили на место бригаду с носилками, после чего мужчину эвакуировали из тундры. Он был госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнила Волк.

Состояние пенсионера уже значительно улучшилось. Он поблагодарил всех, кто участвовал в спасательной операции.

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