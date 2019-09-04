Заблудившегося в приморском лесу подростка нашли живым почти через две недели

Подросток из Приморья заблудился в лесу. 15-летний мальчик пропал почти на две недели. Ребенка нашли живым. Сейчас его осматривают медики.

Школьника обнаружили на одной из пасек Михайловского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

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«В настоящее время несовершеннолетний проходит медицинское обследование», — уточнили в ведомстве.

Предварительно удалось выяснить, что мальчик отправился за грибами и заблудился 23 августа. Несколько дней он плутал по лесу, а потом вышел к людям на пасеку.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Старший помощник руководителя СК РФ по региону Аврора Римская рассказала изданию «Вести: Приморье», что ребенок в общей сложности прошел 33 километра.

«Набрел на пасеку с людьми, но там не было связи с внешним миром. В связи с обильными дождями не было возможности вывезти его из леса. Это удалось сделать только 4 сентября», — уточнили в ведомстве.

После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. В его поисках, уточнила газета «Известия», принимали участие спасатели, волонтеры, местные жители, полицейские и сотрудники СК.