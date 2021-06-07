Заблокированный Северо-Крымский канал наполнила вода из Днепра

Дамба на Северо-Крымском канале, построенная в Херсонской области, начала разрушаться. Из-за этого вода из Днепра начала утекать на полуостров.

Временную плотину возвели в 2014 году, затем в 2015 году начали сооружать новую дамбу, но работы так и не завершили. Недавно местные жители обнаружили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та утекает в Крым, сообщил украинский Пятый канал.

По словам одного из жителей Николаева, водную блокаду полуострова поддерживают не все.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», — пояснил мужчина.

После строительства дамбы Крым испытывает проблемы с пресной водой. Из-за дефицита воды в нескольких районах полуострова введена режимная подача воды. На решение проблемы было выделено почти 50 миллиардов рублей.

В марте был введен в эксплуатацию новый Бештерек-Зуйский водозабор. После этого с 24 апреля в Симферополе начали давать воду с 06:00 до 00:00 ежедневно. Помимо этого, проводится бурение скважины в Азовском море, на дне которого могут быть большие запасы пресной воды.