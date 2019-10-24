Заблокирован, но не запрещен: Минкомсвязи внесло ясность в ситуацию с Telegram

В Минкомсвязи заявили, что Telegram продолжают блокировать по всем фронтам, но при этом россияне могут законно им пользоваться, если хотят.

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«Осуществляются (блокировки — прим. ред.), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает РИА «Новости». Другими словами, россияне могут спокойно пользоваться сервисом, так как это законно, отметила «Газета.ru».

Несколько дней назад спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков уверял, что россияне могут пользоваться Telegram.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram в России, так как сервис не предоставил ФСБ ключи шифрования. Однако приложение продолжает работать — им пользуются известные политики, журналисты, общественные деятели. В июне 2019 года глава РКН Александр Жаров заявил, что готовится новая технология для полной блокировки мессенджера.