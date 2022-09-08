Забившего до смерти собаку жителя Башкирии приговорили к обязательным работам | 360°

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Забившего до смерти собаку жителя Башкирии приговорили к обязательным работам

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В Башкирии местный житель, который до смерти забил свою собаку, проведет 300 часов на обязательных исправительных работах. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

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Это весной мужчина забил животное до смерти, подвесив его за ошейник во дворе своего дома в Иглино. Отмечается, что он это сделал при помощи обуха топора. Местные жители утверждают, что этим же топором он затем отрубил собаке голову.

Башкирия

Собаки

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