Эксклюзив 17 апреля 2023, 23:13 «Забирают помещение». Волонтеров из Мариуполя попросили освободить брошенный магазин Организовавших бесплатное питание волонтеров из Мариуполя попросили покинуть здание ларька

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Волонтеров из Мариуполя, организовавших пункт бесплатного питания в здании заброшенного магазина, попросили покинуть помещение. Теперь активисты ищут новое место, а жители благодарят их за оказываемую помощь. С горожанами пообщалась корреспондент «360» Татьяна Стоцкая.

Волонтеры организовали пункт бесплатного питания еще год назад. Они расположились в здании заброшенного магазина — с тех пор за едой туда каждый день приходят дети, пенсионеры и инвалиды. Теперь активистов попросили освободить помещение.

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«Бились-бились, а теперь поставили перед фактом, что забирают помещение. Мы и так бесплатно приходим, работаем, ничего за это не имеем. Еще многие нуждаются в этом всем, потому что не у всех еще есть условия [для приготовления пищи дома]», — рассказала активистка Виктория.

Она призналась, что у многих местных жителей есть проблемы со здоровьем. Приходят поесть и школьники, и взрослые. Виктория добавила, что ей хотелось бы продлить работу пункта, потому что людям необходимо помогать.

В Московской области не прекращается сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов страны, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Акцию «Доброе дело» в регионе запустили год назад.