Забеременевшая в 13 лет школьница заявила, что ждет второго ребенка

Школьница из Красноярского края, которая несколько лет назад забеременела, заявила, что ждет второго ребенка. Об этом написал сайт kp.ru.

История о девочке, забеременевшей в 13 лет, получила широкую огласку. И сама школьница, и ее родители, и мальчик, которого объявили отцом, ходили на шоу на федеральных каналах и давали интервью. После того, как эксперты заявили, что 10-летний школьник не может быть отцом, девочка призналась, что ее изнасиловал 16-летний подросток. Его арестовали, следствие еще идет.

В 14 лет девочка родила дочь. И вот теперь школьница, которой уже исполнилось 15, сообщила, что снова беременна, опубликовав заключение врача. Она добавила, что у нее внематочная беременность. Однако молодая мама не спешит госпитализироваться и проводит время с молодым человеком, чем делится с подписчиками в соцсетях.