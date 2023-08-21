Общество 21 августа 2023, 14:18 Забег «Марафон Нижний Новгород» проведут в городе 27 августа

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В Нижнем Новгороде 27 августа проведут легкоатлетический забег, в котором планируют участвовать не менее восьми тысяч человек. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Участникам предлагается преодолеть дистанции на один километр, три километра, 10 и 42,2 километра. Старт и финиш находится у стадиона «Нижний Новгород».

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В субботу, 26 августа, с 17:00 до 20:00 на площади Маркина пройдет вечеринка «Паста-пати».