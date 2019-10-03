«Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками Подробнее

«Американцы в своем стиле пытаются креативно использовать современные СМИ и соцсети для вербовки российских разведчиков или лиц, обладающих госсекретами, и это выглядит забавно», — заметил Михайлов.

Он напомнил, что в Штатах и раньше использовали прямолинейные подходы к вербовке и делали предложения, не изучив предварительно аудиторию. Теперь же, по словам специалиста, они решили «ударить по площадям».

Он связал это с серьезным ослаблением американской разведки по получению информации из РФ, так как российским спецслужбам уже не в первый раз удалось парализовать работу коллег из США.

«Поэтому такой ход ФБР выглядит для нас очень забавно и даже фантасмагорично. Мы такими методами никогда не пользовались», — подытожил Михайлов.