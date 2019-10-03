  • «Забавно и фантасмагорично». Экс-сотрудник ФСБ — о наборе «русских шпионов» через соцсети в США

    03 октября 2019, 14:51

    Артур Блянихов

    Бывший руководитель ЦОС ФСБ Александр Михайлов обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что ФБР через соцсети предложило русскоязычным жителями США поработать на американские спецслужбы.

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    «Американцы в своем стиле пытаются креативно использовать современные СМИ и соцсети для вербовки российских разведчиков или лиц, обладающих госсекретами, и это выглядит забавно», — заметил Михайлов.

    Он напомнил, что в Штатах и раньше использовали прямолинейные подходы к вербовке и делали предложения, не изучив предварительно аудиторию. Теперь же, по словам специалиста, они решили «ударить по площадям».

    Он связал это с серьезным ослаблением американской разведки по получению информации из РФ, так как российским спецслужбам уже не в первый раз удалось парализовать работу коллег из США.

    «Поэтому такой ход ФБР выглядит для нас очень забавно и даже фантасмагорично. Мы такими методами никогда не пользовались», — подытожил Михайлов.