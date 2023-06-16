Общество 16 июня 2023, 17:51 «Забавная абракадабра». Духин предположил, когда нейросети смогут писать качественные новости Зампред правительства Подмосковья Духин: ИИ не настолько развит, чтобы писать для СМИ

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С появлением нейросетей некоторые стали опасаться, что искусственный интеллект вот-вот заменит работников некоторых специальностей. Если говорить о журналистике, то нейросети пока недостаточно развиты для того, чтобы качественно писать тексты, но, скорее всего, научатся этому за год-два, рассказал «360» зампред правительства Московской области Вячеслав Духин на полях ПМЭФ.

«У нас есть эксперименты в этой области. <…> Пока результат, который мы видим, недостаточно качествен для того, чтобы эти тексты публиковать для широкой аудитории», — поделился он.

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«С другой стороны, мы подробно разговаривали об этом с программистами „Яндекса“ и Сбера. Они все в один голос подтверждают, что, наверное, задача по написанию простых редакционных текстов, в том числе новостных, будет одной из первых, которую нейросети научатся решать массово», — продолжил зампред правительства Подмосковья.

По его мнению, это произойдет достаточно быстро, в пределах года-двух, но для редакторов место все равно останется. Вячеслав Духин признался, что ему трудно себе представить ответственное СМИ, которые выпустят что-то в публикацию без проверки.

Он напомнил, что то же было во время экспериментов с программистами — первыми пользователями нейросетей: кусок кода писала нейросеть, программист его отсматривал и проверял на предмет ошибок, интегрировал и стыковал с остальными кусками кода, которые были написаны до этого, и потом уже выпускал готовый продукт.

«Я думаю, какая-то подобная схема нас тоже ждет», — подытожил собеседник канала.