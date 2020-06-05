Забастовки не будет? Delivery Club отменила штрафы, которыми были недовольны курьеры

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о готовящейся забастовке. Курьеров сервиса не устраивали постоянные штрафы, которые появились из-за введения новой системы доставки. Сообщение компании процитировало РИА «Нововсти».

Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб Delivery Club.

В сервисе отметили, что некоторые курьеры получили штрафы за то, что отказались принимать заказы с увеличенным расстоянием — именно это и вызвало их недовольство новой системой. Компания заверила, что сотрудникам уже возместили эти штрафы. В Delivery Club подчеркнули, что больше их не будут применять. Завершено и тестирование увеличенных зон. При этом других изменений в работе курьеров за последнее время не было.

Компания отметила, что работает над решением проблемы — ведь некоторые сотрудники до сих пор недовольны. В сервисе заверили, что будут отвечать на их вопросы столько времени, сколько потребуется.

В Delivery Club отметили, что за май сервис выполнил рекордные 5,5 миллиона заказов. Однако во время пандемии коронавируса у сотрудников не только увеличилась нагрузка, но и выросла зарплата.

В пресс-службе рассказали, что сейчас курьеры доставляют не только готовую еду из ресторанов, но и продукты питания. При этом сервис за свой счет удвоил чаевые, которые в мае и апреле пользователи оставили через мобильное приложение.

Ранее курьеры рассказали «360», что из-за новой системы штрафов многим приходилось работать в минус. Заказы приходили из разных концов города — независимо от того, где сейчас находится сотрудник. При этом под конец рабочей смены его могли отправить на адрес, который расположен на расстоянии в 10 километров.