Забанивший статью «Ридуса» украинский фактчекер Facebook оправдывала коллаборационистов

Материал «Ридуса» о событиях на Украине, вышедший в начале марта, Facebook заблокировал как непрошедший фактчекинг. Издание выяснило, кто за этим стоял.

Материал проверяла организация VoxCheck, которой руководит Светлана Слипченко. По информации журналистов «Ридуса», Слипченко в выпуске украинского шоу «Манипуляторы» посвященном 80-летию массовых казней в Бабьем Яру, заявила, что украинские коллаборационисты не участвовали в расправе над киевскими евреями и что это «российские мифы», несмотря на показания свидетелей, указывавших на участие местной «вспомогательной полиции» в казни и в ограблении расстрелянных.

«Российская пропаганда стремится обвинить Украину в том, что произошло в Бабьем Яру, что якобы украинцы тоже убивали евреев и это было проявление украинского антисемитизма. Так развивается тема нацизма в Украине», — говорила Слипченко.