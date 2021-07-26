Забайкальскую чиновницу наказали за фото с краснокнижными цветами

Заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей после того, как она выложила на своей странице в соцсети фотографию с букетом краснокнижных цветов. Об этом Ванчикова рассказала у себя в Instagram.

Вице-губернатор региона выложила фото с букетом редких цветов в конце июня. В руках она держала растение красоднев малый, которое находится под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу Забайкалья. Вскоре она удалила снимок. Однако в краевом Минприроды успели обратить на это внимание и начали проверку. В итоге Ванчиковой все-таки выписали штраф в размере трех тысяч рублей.

Чиновница в понедельник выложила на своей странице само постановление об административном правонарушении, а также скриншот с портала госуслуг, который подтверждает, что она уже оплатила штраф.

Красоднев малый произрастает на лугах, склонах и опушках лесов в Забайкалье. Также он распространен на юге Дальнего Востока и Сибири, в Монголии, Японии, Корее, на северо-востоке Китая.