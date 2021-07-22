Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

Власти Забайкалья пообещали повысить зарплату и сделать пересчет пожарным из села Мангут Кыринского района. Они пожаловались на то, что получают по минимуму, президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

«Заработную плату сотрудникам краевого ГУ „Забайкалпожспас“, которые обратились на прямую линию с Владимиром Путиным, повысят с 1 июля, перерасчет сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства региона.

Как отметили в краевой администрации, документы о повышении зарплаты пожарным из Мангута уже готовы. Первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер заявил, что уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны приравняют к уровню зарплаты сотрудников МЧС России. Для этого, по его словам, в бюджете Забайкалья будут закладывать около 500 миллионов рублей.

После обращения пожарных Путин заявил, что обсудит вопрос их зарплаты с губернатором региона. Прокуратура Забайкалья начала проверку.