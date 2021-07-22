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    22 июля 2021, 09:00

    Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

    Андрей Иванов

    Власти Забайкалья пообещали повысить зарплату и сделать пересчет пожарным из села Мангут Кыринского района. Они пожаловались на то, что получают по минимуму, президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

    Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину

    «Заработную плату сотрудникам краевого ГУ „Забайкалпожспас“, которые обратились на прямую линию с Владимиром Путиным, повысят с 1 июля, перерасчет сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства региона.

    Как отметили в краевой администрации, документы о повышении зарплаты пожарным из Мангута уже готовы. Первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер заявил, что уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны приравняют к уровню зарплаты сотрудников МЧС России. Для этого, по его словам, в бюджете Забайкалья будут закладывать около 500 миллионов рублей.

    После обращения пожарных Путин заявил, что обсудит вопрос их зарплаты с губернатором региона. Прокуратура Забайкалья начала проверку.