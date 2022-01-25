Забайкальский депутат призвал «ставить к стенке» противников отстрела бродячих собак

Депутат Заксобрания Забайкалья Александр Михайлов призвал убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников, которых заподозрил в работе на «зарубежный проект» по истреблению россиян животными. Парламентарий заявил об этом ИА «Чита.ру».

Противники отстрела бездомных собак не только угрожают безопасности РФ, но и подрывают ее, по мнению Михайлова. А то, что бродячих псов нельзя убивать, он назвал «абсолютной чушью». Депутат Забайкальского Заксобрания рассказал, что в деревне, где он жил, никто не жалел животных. Стоило только заметить собаку без хозяина, как ее тут же отстреливали, а шкуры «пускали на унты».

«Не должны собаки быть бродячими», — отрезал депутат.

Он добавил, что зоозащитников, выступающих против отстрела бродячих псов, тоже нужно привлекать к ответственности.

«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне», — сказал Михайлов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что нижняя палата парламента выработает решение проблемы бродячих собак совместно с властями регионов и зоозащитниками, передал RT.