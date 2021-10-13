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    13 октября 2021, 16:53

    Забайкалью выделят средства на поддержку жителей, пострадавших из-за паводков

    Правительство поддержит пострадавших из-за паводков в Забайкалье

    Артур Блянихов

    Российское правительство выделит Забайкальскому краю средства на поддержку жителей, которые пострадали в результате паводков. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.

    Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание матпомощи, которую получили пострадавшие.