Забайкалью выделят средства на поддержку жителей, пострадавших из-за паводков

Российское правительство выделит Забайкальскому краю средства на поддержку жителей, которые пострадали в результате паводков. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание матпомощи, которую получили пострадавшие.