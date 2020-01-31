Забайкалье ввело режим ЧС на границе с Китаем из-за коронавируса

В Забайкальске, расположенном на границе с Китаем, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. На пунктах пропуска на границе с КНР действуют особые карантинные меры.

«В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска „Забайкальск“, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС», — сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В Забайкалье, кроме того, создали Ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска.

Власти Забайкалья возвращают жителей региона домой. 28 января в Забайкальский край вернулись 35 человек, 29 января — еще 45. С ними проводятся усиленные профилактические мероприятия. В пресс-службе правительства подчеркнули, что в регионе случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились 9692 человек, из них 213 скончались. В России приняли решение закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.