Забайкалье отказалось от новогодних корпоративов и караоке

В Забайкальском крае ввели дополнительные ограничения на период новогодних праздников. В регионе запретили корпоративы, проведение шоу-программ и работу караоке.

Краевые власти приняли соответствующее решение на фоне высокого числа заболевших COVID-19 среди местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба забайкальской администрации.

«С 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке», — уточнил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Он пояснил, что запрет на массовые празднования коснется торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и расположенных на территории региона гостиниц. Краевые кафе и рестораны будут по-прежнему принимать посетителей до 23:00.

«Лучшая мера поддержки для бизнеса — возможность работать. Главное — соблюдать все меры безопасности», — подчеркнул Бардалеев.

Масочный режим в Забайкалье тоже сохраняется. В торговых центрах, ресторанах и кафе необходимо соблюдать социальную дистанцию — между посетителями должно быть расстояние в полтора метра.