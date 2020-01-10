За завышение стоимости услуг ЖКХ будут наказывать штрафом

Предполагается, что такую поправку к статье 157 Жилищного кодекса РФ будет разрабатывать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, оно представит ее в марте 2020 года. Позже законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в сентябре.

Ожидается, что поправку поддержат не только сами депутаты Госдумы, но и ее профильный комитет, так как тема повышения цен ресурсоснабжающими компаниями довольно актуальна во многих российских регионах.

При этом Общероссийский народный фронт (ОНФ) высказался о том, что проблема заключается в доходах граждан, так как компании завышают цены из-за удорожания оборудования и обслуживания вследствие инфляции.

В 2019 году тарифы повышались дважды на 1,7 процента и 2,4 процента, а с июля этого года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%.