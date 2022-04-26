За вывоз мусора в России предложили платить по-другому

Из расчета платы за вывоз мусора нужно исключить площадь жилья, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что в ряде регионов страны были зафиксированы нарушения со стороны экологических операторов, в том числе и в части начисления платы за свои услуги.

По данным Краснова, проблема в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) остается острой. В 55 регионах был нарушен бесперебойный вывоз мусора. Кроме того, операторы нарушали порядок начисления платы за услуги, написал ТАСС.

Краснов отметил, что в связи этим было разработано несколько законодательных инициатив.

«Среди них — исключить расчет платы за вывоз ТКО с населения исходя из площади жилых помещений», — уточнил генпрокурор.

Помимо этого, он предложил увеличить в регионах количество пунктов приема различных фракций отходов для дальнейшей переработки. По мнению главы надзорного ведомства, это может серьезно увеличить их вовлечение во вторичный оборот.