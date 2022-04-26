За вывоз мусора в России предложили платить по-другому
Генпрокурор Краснов предложил исключить площадь жилья из расчета платы за вывоз мусора
Из расчета платы за вывоз мусора нужно исключить площадь жилья, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что в ряде регионов страны были зафиксированы нарушения со стороны экологических операторов, в том числе и в части начисления платы за свои услуги.
По данным Краснова, проблема в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) остается острой. В 55 регионах был нарушен бесперебойный вывоз мусора. Кроме того, операторы нарушали порядок начисления платы за услуги, написал ТАСС.
Краснов отметил, что в связи этим было разработано несколько законодательных инициатив.
«Среди них — исключить расчет платы за вывоз ТКО с населения исходя из площади жилых помещений», — уточнил генпрокурор.
Помимо этого, он предложил увеличить в регионах количество пунктов приема различных фракций отходов для дальнейшей переработки. По мнению главы надзорного ведомства, это может серьезно увеличить их вовлечение во вторичный оборот.