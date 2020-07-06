За выходные молнии спалили храм под Томском и чуть не убили подростка. Можно ли предугадать удар?

Сразу два громких случая, связанных с ударом молнии, произошли на выходных в России. Заряд попал в футболиста Ивана Заборовского в Подмосковье, а в Томске из-за ненастья полностью сгорел храм. Доцент кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал «360», можно ли предугадать удар молнии и как себя обезопасить при непогоде.

«Никакого учащения ударов молниями [сейчас] не происходит. Летом всегда грозы чаще и молнии чаще. Предугадать нельзя. Надо просто не рваться в грозу, а сидеть дома», — заявил физик.

По его словам, в среднем в Европе одна молния в год бьет в один квадратный километр. Поэтому вероятность того, что она попадет именно в вас, очень мала. Однако, к сожалению, жертвы все же бывают.

Как возникает молния

Заряжаются маленькие капельки в грозовом облаке. Когда они летают друг мимо друга, то из маленькой капельки электрону вылететь легче, чем из большой. Поэтому когда маленькая капелька пролетает мимо большой, есть вероятность, что маленькая зарядится положительно, а большая отрицательно. Станислав Виноградов.

«Поскольку большие капельки более тяжелые, они скапливаются в нижней части облака, а маленькие — в верхней части облака. Так и получается, что нижняя часть облака заряжена отрицательно, а верхняя — положительно. Обычно между верхним и нижним краями облака происходит пробой. 80% молнии — молнии внутриоблачные», — пояснил собеседник «360».

Они в землю не бьют, но поскольку нижняя часть облака заряжена отрицательно, то бывает, что и с нее молнии бьют в землю. Так происходит примерно в 20% случаев.

Почему не стоит прятаться у высоких предметов

Также Виноградов объяснил, почему советуют не стоять под высокими предметами. Например, под деревьями или рекламными щитами.

Когда молния пролетает мимо высокого предмета, то за счет сильных полей, которые она создает, из этого предмета в молнию бьет так называемый встречный лидер. Он и замыкает ее на себя. Получаются две молнии — летят навстречу друг другу.

Если молния попадет в дерево, то током ударит и стоящего под ним человека. Дело в том, что ток распространится на землю.

«Между правой или левой ногами возникает сильное напряжение — так называемое шаговое напряжение. Это десятки киловольт. Подошвы пробивают мгновенно. Большой ток идет через одну ногу в другую», — объяснил собеседник «360».

В случае с игроком «Знамени Труда» молния могла попасть не в него, а где-то рядом с ним.

«А он просто бежал, было какое то расстояние между ногами, и ток прошел через одну ногу в другую», — заметил преподаватель МФТИ.

Случай Ивана Заборовского

Команда «Знамени Труда» 4 июля проводила плановую тренировку в Орехово-Зуеве. Было пасмурно, но без дождя, грозы или молнии.

«Команда разминалась, вратарь [Иван Заборовский] отдельно разминался, и получилось, что молния ударила прямо в него», — вспомнил тренер ФК «Знамя Труда» Игорь Майоров.

В итоге 16-летнего спортсмена госпитализировали и ввели в искусственную кому. Врачи говорят, что жизни подростка ничего не угрожает.

Храм Смоленской иконы Божией Матери под Томском

В тот же день сгорел храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в поселке Зоркальцево. Огонь быстро распространился по всему зданию. Очевидцы заявили, что причиной пожара стал удар молнии. В тушении участвовал 41 спасатель. Однако спасти постройку не удалось.