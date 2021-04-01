Черных коллекторов предложили лишать свободы за выбивание денег

Черных коллекторов может ждать лишение свободы на срок до 12 лет за незаконное выбивание денег с должников. Правительство уже дало положительный отзыв на законопроект.

Коллекторов предложили лишать свободы за применение насилия, угрозы, повреждение имущества или распространение заведомо ложных данных, порочащих честь и достоинство человека. За такие действия коллектора могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, сообщила газета «Известия». Кроме того, наказанием может стать штраф в размере зарплаты или доходов за последние три года.

Кроме того, нарушителя закона могут отправить на принудительные работы на срок до пяти лет. Также на этот срок предлагается лишать свободы без права занимать определенные должности. Если деньги выбивались организованной группой, то наказание предусматривает заключение на срок до 12 лет.

«Исходя из наименования статьи „Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц“ следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций», — отметили в правительстве.

Кабмин заявил, что поддерживает законопроект, но в документе необходимо учесть перечисленные замечания. Законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию.