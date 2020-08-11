За время пандемии более шести тысяч россиян вернулось домой из США

За время пандемии из США вывезли более 6,3 тысячи российских граждан. Прежде всего домой отправляют инвалидов, пенсионеров и тех, кто приехал в города Америки для прохождения лечения.

«За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тыс. российских граждан. В этой связи хотел бы поблагодарить за помощь наших коллег из ПАО „Аэрофлот“, профильных министерств и ведомств, а также волонтеров», — рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на официальной странице посольства в Facebook.

По словам Антонова, очередной вывозной рейс состоялся 10 августа. Россияне вылетели из аэропорта Лос-Анжелеса. Домой вернулось 356 человек, среди которых13 младенцев и 35 граждан, которые нуждались в как можно более быстрой репатриации. Это уже 19 вывозной рейс из США в Россию, следующий намечен на 16 августа.

Анатолий Антонов также поблагодарил всех, кто помогает организовывать вывозные рейсы: это авиакомпания «Аэрофлот», волонтеры, профильные ведомства и министерства.