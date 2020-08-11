facebook_pixel
    11 августа 2020, 06:53

    За время пандемии более шести тысяч россиян вернулось домой из США

    Ксения Басырова

    За время пандемии из США вывезли более 6,3 тысячи российских граждан. Прежде всего домой отправляют инвалидов, пенсионеров и тех, кто приехал в города Америки для прохождения лечения.
    За время пандемии более шести тысяч россиян вернулось домой из США

    «За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тыс. российских граждан. В этой связи хотел бы поблагодарить за помощь наших коллег из ПАО „Аэрофлот“, профильных министерств и ведомств, а также волонтеров», — рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на официальной странице посольства в Facebook.

    По словам Антонова, очередной вывозной рейс состоялся 10 августа. Россияне вылетели из аэропорта Лос-Анжелеса. Домой вернулось 356 человек, среди которых13 младенцев и 35 граждан, которые нуждались в как можно более быстрой репатриации. Это уже 19 вывозной рейс из США в Россию, следующий намечен на 16 августа.

    Анатолий Антонов также поблагодарил всех, кто помогает организовывать вывозные рейсы: это авиакомпания «Аэрофлот», волонтеры, профильные ведомства и министерства.

    Новости SMI.FM