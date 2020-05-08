«За волосы таскали»: соседи избили глухонемую под Ставрополем, посчитав ее сумасшедшей

Соседи избили глухонемую женщину в селе Надежда Ставропольского края. На теле пострадавшей были синяки, болели ребра. Однако заявление в полицию ей не дали написать: местный житель свалил все на ежегодное обострение пострадавшей. О произошедшем «360» рассказала сурдопереводчик Лилия Несенюк.

Женщина глухонемая, поэтому говорит гортанно. Однако жители Надежды считают ее сумасшедшей.

«Глухие по-другому говорить не могут. Она родилась такой и не слышала разговорную речь. Людям всей деревней кажется, что они ненормальные, эти люди. Раз она эмоционально-гортанно разговаривает, значит, ненормальная», — объяснила Несенюк.

Драке предшествовал случай с камнями. Дети кидали их в огород глухонемой, взрослые тоже бросали. «Вот она и вышла с камнем», — отметила собеседница.

И они начали ее избивать. Там двое мужчин было. И за волосы таскали, вообще ужас. Лилия Несенюк сурдопереводчик.

Соседи вызвали скорую помощь. Медики приехали на вызов, но не раздевали и не осматривали пострадавшую. Они только померили давление и сделали укол. Кроме того, сотрудники скорой позвонили в полицию.

Правоохранители не выдали справку на судмедэкспертизу. Стражи порядка вскоре ушли, так как местные жители сказали, что пострадавшая якобы не будет писать заявление. Из каких жестов глухонемой они это поняли, сурдопереводчик недоумевает. Сельчанин сказал ей так: «Я поговорил с соседом. Сосед казал, что она ненормальная, что у нее обострение раз в год».

Пострадавшая сама не может пойти на освидетельствование, так как у нее нет денег. «Это в городе, а она живет в деревне. Маршрутки не ходят, машины у нее нет, отвезти ее некому», — отмела Несенюк.

Синяки у пострадавшей уже прошли. «Боли остались и ребра… ногами там били. И рука очень болит, но синяков уже нет», — добавила она.

Видео нападения записала глухонемая женщина. Потасовка в селе произошла 26 апреля.