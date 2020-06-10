Сотрудник отсудил у компании 50 тыс. евро за унылую работу

Экс-сотрудник парфюмерной компании Interparfums заявил, что у него слишком скучная работа, поэтому работодатель должен выплатить ему компенсацию. И это сработало.

Случай во Франции стал прецедентом в судебной системе страны — раньше такого никто не делал, и уж точно не получал за это 50 тысяч евро.

Дело в том, что суду показалось, что слабая загруженность на работе и скука негативно повлияли на психологическое состояние сотрудника, пишет Le Figaro. Все дело в том, что у пострадавшего случился приступ эпилепсии за рулем, и ему пришлось лечиться почти полгода.

Компания не стала дожидаться сотрудника и уволила его. Такой расклад его не устроил и он подал в суд, сообщив, что причиной приступа стали плохие условия труда. Он считает, что ему давали слишком мало заданий, да еще слишком легких, не соответствовавших его квалификации.

Его «подавленное состояние» от унылой работы и привело к приступу. В итоге компанию заставили выплатить компенсацию, да еще и обвинили в «психологическом преследовании» сотрудника.