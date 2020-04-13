За угрозы в интернете предложили сажать на семь лет

В Общественной палате предложили кардинально ужесточить наказание за оскорбления, клевету и угрозы в Сети. Речь идет о штрафах до шести миллионов рублей и тюремном заключении до семи лет.

Автор предложений — глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ, петербургский журналист Александр Малькевич. Он предоставил «Известиям» свой законопроект и рассказал, что направил документ в Госдуму и Совет Федерации.

Автор инициативы отметил, что сейчас отдельных наказаний за травлю и оскорбления в интернете в российском законодательстве не предусмотрено.

За угрозу убийством в Сети общественник предлагает предусмотреть до семи лет лишения свободы. Также он хочет штрафовать за клевету в интернете на сумму до 6 миллионов рублей.

Кроме того, Малькевич предложил штрафовать пользователей за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных на 100-200 тысяч рублей.