За сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 656 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общая цифра выросла до 221 344.

Из всех новых выявленных случаев 46,5% пациентов не имели каких-либо симптомов заболевания, сообщает оперштаб Москвы. В столице за прошедшие сутки выявлено 6169 заболевших, в Московской области — 1079, в Санкт-Петербурге — 307, а в Нижегородской области — 291.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

«Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек», — отмечается в сообщении.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в России возросло до 221 344 человек. Днем ранее было 209 688 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За все время распространения инфекции вылечился и выписался 39 801 человек, скончались — 2009 пациентов.

Власти страны продолжают вводить меры для борьбы с распространением инфекции. Во многих регионах режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. В Москве, Подмосковье и Петербурге с 12 мая обязательно ношение медицинских масок во всех общественных местах. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.