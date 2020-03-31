За сутки в России умерли 8 человек с коронавирусом

Общее количество умерших от COVID-19 увеличилось до 17 человек, сообщил сайт стопкоронавирус.рф. Эти данные говорят о том, что все пациенты скончались именно от последствий заражения.

За последние сутки по всей России медики выявили еще 500 случаев заражения. Больше всего инфицированных в Москве — 387 человек. В Санкт-Петербурге заразились 48 человек, в Дагестане и Свердловской области — по девять, в Бурятии и Мурманской области — по шесть, в Пензенской области и Татарстане — по пять, в Ленинградской и Ростовской областях — по три, в Воронежской, Астраханской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае — по два.

По одному человеку — в Калмыкии, Нижегородской, Костромской, Самарской, Иркутской, Магаданской областях, Алтайском и Хабаровском краях, и в Крыму. Всего в России 2337 зараженных. Выздоровел 121 человек.