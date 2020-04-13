За сутки в Подмосковье выявили коронавирус у 27 детей

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 495 новых случаев коронавируса. Среди поступивших пациентов оказалось 27 детей.

«В Подмосковье за сутки выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом. Из них 204 человека — от 18 до 44 лет, 181 человек — от 45 до 64 лет, 83 человека — от 65 до 99 лет и 27 детей», — сообщает Мособлштаб.

Общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Подмосковье составило 1855 человек. Не смогли справиться с инфекцией 19 человек. Врачи вылечили от COVID-19 уже 75 жителей.

Все пациенты с коронавирусом находятся в изоляции под постоянным наблюдением врачей. Всех, с кем контактировали зараженные, будет ждать обследование врачей.

Сейчас в Подмосковье действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Покидать дома и квартиры разрешается для похода на работу, в магазин или аптеку. Кроме этого, можно выносить мусор и гулять с домашними питомцами.

Начиная с 15 апреля в регионе вводятся цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. Получить документ можно уже сейчас, скачав приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Затем необходимо заполнить анкету и сохранить электронный пропуск.