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За сутки в Москве выпала половина сентябрьской нормы осадков — «Фобос»

Синоптик «Фобос» Тишковец: в Москве за сутки выпала половина сентябрьской нормы осадков

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Более 30 миллиметров осадков, что соответствует 50% сентябрьской нормы, выпало в Москве за последние сутки. При этом дождь продолжается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова привело РИА «Новости».

«В Подмосковье — местами почти весь объем влаги за сентябрь. За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров», — пояснил он.

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Тишковец подчеркнул, что 24 сентября был самым дождливым днем с 1953 года. Тогда выпало 22 миллиметра осадков. По данным «Фобоса», в Московской области больше всего осадков выпало в Воскресенске, Павловском Посаде, в Михайловском, в Шаховской, Талдоме и Солнечногорске.

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Дождливая погода с сильным ветром установилась на выходных и в Центральной части России. Об этом ранее рассказал синоптик Александр Шувалов. Россиянам хочется возвращения тепла, но пока погода особо не радует.

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