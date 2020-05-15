За сутки в Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с подтвержденным случаем инфекции достигло 1432 человек.

В оперативном штабе отметили, что у всех умерших за минувшие сутки врачи диагностировали пневмонию.

Всего в России на сегодняшний день выявили 263 843 случая коронавирусной инфекции. Врачи смогли вылечить 58 226 человек. Летальными исходами закончились заражения для 2418 пациентов.

В России сегодня назвали два фактора, которые могут влиять на заражение коронавирусной инфекцией. Главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов заявил, что в группе риска находятся граждане с хроническими болезнями почек. Именно они больше других рискуют заразиться коронавирусом, что приведет к летальному исходу.

Про второй фактор рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она отметила, что самое большое количество зараженных среди людей со второй группой крови. Обладатели первой и третьей стоят на втором месте по количеству зараженных. Те, у кого четвертая группа крови встречаются среди инфицированных реже всех.

По словам Скворцовой связь между группой крови и заражением коронавирусом подтвердили специалисты агентства.