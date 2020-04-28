За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 67 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в городе достигло 546.

«В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — сказано в сообщении столичного оперштаба. Это максимальное количество смертей в Москве за один день с начала пандемии.

По состоянию на 28 апреля в Москве было 48 426 случаев коронавируса. выздоровели 4130 человек. Число жертв COVID-19 теперь увеличилось до 546.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил в городе все ограничения связанные с коронавирусом и режим самоизоляции до 11 мая. Жители города должны и дальше соблюдать все меры предосторожности — выходить из дома можно только по уважительным причинам. Для поездок на общественном транспорте и собственных автомобилях нужно заказывать специальный электронный пропуск.

Всего в России сейчас насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8 456 человек. С учетом последних данных по Москве общее число жертв COVID-19 в стране - 934.